بالوثيقة.. محافظ المثنى يخاطب الكاظمي لإستثناء المحافظة من الحظر الشامل

2021/05/11 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

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محافظ المثنى يخاطب الكاظمي لإستثناء المحافظة من الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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