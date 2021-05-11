فوربس: كوريا تأمل ببيع مقاتلات كي اف واحد وعشرون للعراق

2021/05/11 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة فوربس الاميركية، عن مساع كورية جنوبية لإبرام صفقة بيع طائرات مقاتلة الى العراق لتعويض طائرات اف ستة عشر الأميركية.

المجلة ذكرت نقلا عن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي قوله ان بلاده تأمل بأن تبرم صفقة مع العراق لبيعه طائرتها المقاتلة الجديدة من طراز كي اف واحد وعشرون، خصوصا ان العراق كان قد اشترى في السنوات السابقة طائرة التدريب النفاثة تي خمسون غولدن ايغل.



في حين ذكرت المجلة ان تلك الطائرات الكورية باستطاعتها تعويض طائرات اف ستة عشر الأميركية التي يمتلكها العراق والتي سيبلغ عمرها خمسة عشر عاما.

ومن الجدير بالذكر ان المقاتلة الكورية التي تعتزم كوريا بيعها للعراق تعد طائرةمتطورة وخفية، وذات سعر منخفض نسبيا.

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2021/05/10/will-iraq-buy-south-koreas-new-kf-21-fighter-jet/?sh=69030fa92e0c

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