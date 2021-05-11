تغيير تسميات بعض الاجهزة الامنية في المخاطبات الرسمية

2021/05/11 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، على تغيير اسماء بعض الاجهزة الامنية واعتماد الجديدة بدلا عنها .

وبحسب وثيقة وردت الى"السومرية نيوز" فقد حصلت موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، على اعتماد التسمية للعناوين الجديدة في المخاطبات الرسمية والبروتوكولية.1 مستشار الامن القومي بدلا عن مستشار الامن الوطني

2 مستشارية الامن القومي بدلا عن مستشارية الامن الوطني

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