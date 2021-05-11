العمليات المشتركة تحذر من انسحاب الشركات الخاصة بصيانة طائرات اف ستة عشر من العراق

2021/05/11 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت قيادة العمليات المشتركة، من انسحاب الشركات الخاصة بصيانة طائرات اف ستة عشر

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن طائرات اف ستة عشر هي طائرات مهمة جداً وهي العمود الفقري للقوة الجوية العراقية وذراع العراق في مقاتلة ومحاربة الإرهاب، مبيناً أن الشركات العاملة في صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشر في عملية إعداد الكوادر والتقنيات التي تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين.

وأعرب الخفاجي عن امله باكتمال تدريب الكوادر الفنية العراقية مشيراً الى أن أي توقف في الجدول الزمني لعملية الإعداد سوف يؤثر سلبياً على عمليات التدريب واكتمال القدرات الفنية.

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