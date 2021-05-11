قوة من الشرطة تداهم مبنى بلدية الناصرية بأمر من النزاهة

2021/05/11 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في محافظة ذي قار عن قيام قوة من شرطة سوات بمداهمة بلدية الناصرية.

المصادر أكدت ان القوة داهمت مبنى المديرية بأمر من هيئة النزاهة في المحافظة، على خلفية اتهامات بفساد مالي في مشروع الجزرة الوسطية الواقعة على الطريق الرابط بين جسر القيثارة ومرآب الناصرية الموحد، في حين ذكرت المصادر لاحقا ان القوة المداهمة تمكنت من اعتقال مهندس واحد من بين المطلوبين بسبب تمكن الاخرين من الفرار من المبنى.

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