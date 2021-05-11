الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

2021/05/11 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المصرف، أطلق وجبة […]

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