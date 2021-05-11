من تأريخ الحزبية والإدارة في أميركا - المنصور جعفر

2021/05/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر 1- في الفترة منذ عام 1541 إلى عام 1890 تمت إبادة نظام ووجود القبائل الهندية، ومنذ 1789 بدأ التنظيم الحكومي للإستعباد.



وقبله منذ عام 1761 ناضل المستعمرون الأوروبيون باشكال مدنية ضد حكم الإستعمار البريطاني.2- استمر رفض المستعمرين للتحكم البريطانيى وعسفه الضريبي والتجاري والإداري 15 عاماً وتحول بدعم فرنسي وإسباني لنضال مسلح ضد السيطرة البريطانية.



3- في الرابع من يوليو 1777.



ب ......





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