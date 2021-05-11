الوضع القانوني للگويرة . - سعيد الوجاني

2021/05/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني الوضع القانوني للگويرة هو نفسه الوضع القانوني للصحراء ، لأنها ، أي الگويرة ، هي جزء من أراضي ما قبل 1975 ، لكنها تختلف فقط في ان أراضي ما قبل 1975 هي بيد الأمم المتحدة ، من الجمعية العامة الى مجلس الامن ..



في حين ان قضية الگويرة ، تتصف بوضع قانوني ومادي مرتبك ، بسبب احتلالها من قبل الجيش الموريتاني الذي احتفظ بها غداة انسحابه من إقليم " تيرس الغربية " وادي الذهب في سنة 1979 ، وشروع النظام المور ......





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