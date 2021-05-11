م 2 / ف 11 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 833 - أحمد صبحى منصور

2021/05/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 833 شهر ربيع الآخر أوله الأربعاء‏:وظائف أكابر المجرمين :1 ـ ( في رابعه‏:‏ خلع على قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي واستقر في الحسبة بالقاهرة ومصر ، عوضاً عن الأمير أينال الششماني مضافاً لما معه من نظر الأحباس‏.).



تعليق 1 ـ عودة العينى للصدارة بتولّى الحسبة بدلا من الأمير المم ......





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