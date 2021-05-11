مقتل إسرائيليتين بصواريخ أطلقت من غزة

2021/05/11 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت مواطنتان إسرائيليتان، الثلاثاء، في قصف على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

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