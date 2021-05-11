الرشيد يقدم وجبة جديدة من السلف

2021/05/11 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان صحفي، إنه “على كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.

وأشار إلى “استمرار العمل على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

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