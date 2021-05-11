رئيس اقليم كردستان يدين التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم

2021/05/11 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر إنه ” نتابع و بقلق بالغ استمرار التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم والاعتداء عليهم”.

واوضح “ندين هذه الأعمال بشدة والتي تزيد من وتيرة الأضطرابات والتعقيدات في البلد.



لابد من وضع حد لها وتقديم الجناة الى القضاء”.

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