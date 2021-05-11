خبير يوضح الاختلافات بين لقاح سبوتنيك لايت ولقاحات كورونا الاخرى

2021/05/11 | 16:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية يوم الثلاثاء، الاختلافات بين اللقاح الروسي الجديد سبوتنيك لايت وباقي اللقاحات الاخرى (سينوفارم الصيني، استرازينيكا البريطاني، وفايزر الامريكي).

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان لقاح سبوتنيك لايت يكون عبر جرعة واحدة فقط، مؤكدا فعالية اللقاح اللقاح بنسة تصل الى 79.4% في اليوم الـ 28 من أخذ الجرعة.

واضاف محي، ان اللقاح يبدأ فعاليته بعد 3 اسابيع من تلقي الجرعة، موضحا ان لقاح سبوتنيك لايت هو لقاح مصنع من الجزء الأول من اللقاح الروسي السابق ذو الجرعتين سبوتنيك V.

وتابع، ان بعض الدول بدأت باستخدام اللقاح والتي لها نفس الاعراض الجانبية للقاحات الاخرى، كارتفاع درجة الحرارة ووهن بالعظام، لافتا الى ان لقاح سبوتنيك لايت غير مجاز الى هذه اللحظة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحول استيراده، اشار الخبير البايولوجي، انه وحسب البروتوكول اللقاحي المعتمد مع وزارة الصحة العراقية، في حال دخل ضمن ملحق كوفاكس من الممكن ان يستورد العراق هذا اللقاح، مستطردا بالقول، ان لقاح سينوفارم هو الاكثر مأمونية من ناحية الاعراض الجانبية وان الكثير من الدول استخدمته بشكل مطلق مثل الامارات.

PUKmedia هاميار علي

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