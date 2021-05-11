العراق يمنع استيراد محصولين لوفرتهما محليا

2021/05/11 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، منع استيراد محصولي الرقي والبطيخ من جميع المنافذ الحدودية لوفرتهما محليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان اليوم، (11 ايار 2021)، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصولي (الرقي والبطيخ ) ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من الـ11 من آيار الحالي".

وأضاف أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي"، موضحا أن "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من الارساليات المستوردة، وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

وأكد أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي"، داعيا "جميع المنافذ الحدودية الى الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي".

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