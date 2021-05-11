الدفاع تعلن قتل 5 انتحاريين وتدمير نفق لداعش في نينوى

2021/05/11 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أبطال الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية يداهمون نفقاً لداعش ويقتلون خمسة إرهابيين انتحاريين

وفق معلومات استخباراتية دقيقة وباشراف قائد عمليات نينوى وفرقة المشاة السادسة عشرة وآمر اللواء 76، تمكن أبطال اللواء في الفرقة ضمن قيادة عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية، من مداهمة أحد اوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقاً تحت الأرض في قرية خربة الطير ضمن قاطع المسؤولية، وبعد محاصرة النفق من قبل قواتنا الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على أسلحتهم التي كانت بحوزتهم.

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