2021/05/11 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نائب وزير الدفاع السعودي إلى بغداد برفقة وفد أمني رفيع المستوى

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