كورونا يضرب المناطق السياحية ويعرضها إلى خسائر بالملايين في خانقين

2021/05/11 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير اعلام قائممقامية خانقين، يوسف ابراهيم، اليوم الثلاثاء، تعرض اكثر من 10 مناطق سياحية في خانقين (شرق بعقوبة) الى الخسائر المادية بسبب سياسة الاغلاق الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال ابراهيم لـ (بغداد اليوم)، ان "سياسة الاغلاق والحظر المتكرر عرضت هذه المناطق الى خسائر كبيرة".

وعدّ، ان "اعلان الحظر لـ 10 ايام تمثل انتكاسة اخرى للمناطق السياحية التي كانت تامل بانفتاح ولو جزئي لخفض الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها في الاشهر الماضية".

واشار الى، ان "هذه المناطق بدأت بتسريح العمال بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها".

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