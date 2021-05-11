الإعلام الأمني: تدمير اوكار لداعش بضربة جوية للتحالف الدولي في نينوى

2021/05/11 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير اوكار لداعش بضربة جوية للتحالف الدولي في نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، […]

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