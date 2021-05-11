نينوى.. القوات الأمنية تداهم وكراً وتقتل خمسة إرهابيين 'مفخخين'

2021/05/11 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من مداهمة نفقاً تحت الأرض تابع لتنظيم داعش، وقتل خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الهروب من داخله، في نينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة وباشراف قائد عمليات نينوى وفرقة المشاة السادسة عشرة وآمر اللواء 76، تمكن أبطال اللواء في الفرقة ضمن قيادة عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية، من مداهمة أحد اوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقاً تحت الأرض في قرية خربة الطير ضمن قاطع المسؤولية".

وبين رسول، أنه "بعد محاصرة النفق من قبل قواتنا الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على أسلحتهم التي كانت بحوزتهم".

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