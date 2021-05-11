2021/05/11 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن اطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:20

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