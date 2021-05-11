"الذئب المحارب".. الصين تشوه خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشط دبلوماسيون صينيون على شبكات التواصل الاجتماعي في نشر وتضخيم الدعاية الصينية، والتي كشف تحقيق صحفي أنها كانت مدعومة من "جيش" من الحسابات المزيفة.

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