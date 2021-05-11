ارتفاع عدد القتلى بهجوم مدرسة قازان إلى 9

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تتارستان رستم مينيخانوف أن عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم مدرسة في قازان عاصمة الجمهورية، ارتفع إلى 9 أشخاص، بينهم 7 تلاميذ من الصف الثامن ومدرسة وموظفة.

وأضاف مينيخانوف أن 18 طفلا و3 بالغين لا يزالون في المستشفى، مضيفا أن بعضهم يعانون من إصابات بطلقات نارية، وآخرين من كسور ورضوض.

وحسب بيانات وزارة التعليم التتارستانية، فإن 8 من الجرحى حالات خطيرة والبقية حالات متوسطة، وتتراوح أعمار الأطفال المصابين بين 7 و15 عاما.

ومنفذ الهجوم شاب في الـ19 من العمر وهو خريج سابق من المدرسة، وتم القبض عليه في موقع الحادث.

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