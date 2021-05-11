لبنان مهدد بظلام دامس

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مشرعين، أن شركة “قره دنيز” التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات.

وقالت الوزارة في بيان، أن “لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة “قره دنيز” التركية إمداداتها البالغة 400 ميغاوات”.

ولفت البيان إلى أنه “استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بوزير الطاقة، ريمون غجر، ورئيس لجنة الأشغال، النائب نزيه نجم، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء”.

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