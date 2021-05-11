ارتفاع طفيف بعدد اصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء عن الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 5287 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم محافظات العراق.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء من الاصابة بكورونا بلغ 6561 حالة تعافي، مشيرة الى انها سجلت 34 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واردفت الوزارة ان مجموع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 453361 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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