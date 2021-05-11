مقتل عدد من الانتحارين في عملية نوعية بمحافظة نينوى (صورة)

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، مقتل 5 انتحاريين وتدمير نفق لداعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (11 ايار 2021)، ان "أبطال الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية داهموا نفقا لداعش وقتلوا خمسة إرهابيين انتحاريين".

واضاف، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف قائد عمليات نينوى وفرقة المشاة السادسة عشرة وآمر اللواء 76، تمكن أبطال اللواء في الفرقة ضمن قيادة عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية، من مداهمة أحد اوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقا تحت الأرض في قرية خربة الطير ضمن قاطع المسؤولية".

واوضح البيان، انه "وبعد محاصرة النفق من قبل قواتنا الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على أسلحتهم التي كانت بحوزتهم".

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