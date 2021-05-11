قفزة بوفيات واصابات كورونا في العراق

2021/05/11 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الثلاثاء، قفزة

بعدد اصابات ووفيات كورونا في البلاد،

خلال آخر 24 ساعة ماضية، مقارنة باليوم

السابق، في الوقت الذي خفّضت وزارة

الصحة من عدد الفحوصات المختبرية

لتشخيص الإصابات بكورونا خل

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