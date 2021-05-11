إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. قائمة بأبرز المرشحين حتى اليوم

2021/05/11 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فتحت إيران رسميا، الثلاثاء، باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران المقبل لاختيار من يخلف الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

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ويقترب روحاني من اتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له دستوريا الترشح ولاية ثالثة.

وبدأ تسجيل المرشحين اعتبارا من الثامنة صباحا (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، في إجراء يستمر خمسة أيام.

وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسميا.



ووفق الجدول المحدد، من المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 أيار، ليلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية.



وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017).

كما برز بين المتقدمين المسؤول السابق في الحرس العميد سعيد محمد.

كما تقدم بترشحه رسميا، العميد رستم قاسمي، وزير النفط السابق الذي يتولى حاليا منصبا استشاريا لقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري.

ومن الأسماء الأخرى العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات.

وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، الا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.

ويتم التداول أيضا باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف كأحد المحتمل ترشحهم، على رغم أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة، نيته القيام بذلك.

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