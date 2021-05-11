إدانات عربية وعالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعوات للتهدئة

2021/05/11 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في غضون ذلك، تداعت الإدانات العربية والدولية للقصف الإسرائيلي على مدن قطاع غزة، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقا كبيرا حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره اكتفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدعوة الإسرائيليين والفلسطينيين الى احتواء التصعيد، في حين طالب الاتحاد الأوروبي بالإنهاء الفوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية على غزة ووصفها بالعشوائية وغير المسؤولة، بدوره أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عن إدانته وبالغ استنكاره للتصعيد المأساوي على يد قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى.

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