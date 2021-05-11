2021/05/11 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وصول نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى بغداد

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