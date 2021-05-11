موقف وبائي جديد للعراق.. الاصابات منخفضة رغم ارتفاع الفحوصات نسبيًا: عدد المطعمين يصل لنحو نصف مليون عراقي

2021/05/11 | 16:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 5287 اصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم اجراء نحو 38 الف فحص وهو مايؤشر لانخفاض نسبي بعدد الاصابات.

واظهر الموقف الوبائي المعلن من قبل الوزارة اليوم الثلاثاء 11 ايار، تسجيل 6561 حالة شفاء جديدة، مقابل 34 حالة وفاة.

فيما جاء الموقف التلقيحي بقفزة هائيلة باكثر من 21 الف عملية تطعيم.

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