المملكة المتحدة: نشعر بالقلق حيال قضية معتقلي بادينان

2021/05/11 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المملكة المتحدة عن قلقها ازاء الحكم الصادر بحق الصحفيين والناشطين في بادينان.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وقالت القنصلية البريطانية في اقليم كوردستان في بيان، اليوم الثلاثاء 2021/5/11: ان المملكة المتحدة اطلعت على الحكم الصادر عن محكمة التمييز في إقليم كوردستان العراق في القضية المتعلقة بخمسة صحفيين وناشطين.

واضافت، نشعر بالقلق إزاء سلسلة من الادعاءات حول أوجه القصور في ظروف احتجازهم وفي المحاكمة العملية المتعلقة بهذه القضية، معربة عن تفاجئها بالإشارة إلى الاجتماعات مع القنصليات الأجنبية في وثائق المحكمة.

وأكدت، انه لا ينبغي اعتبار لقاء الدبلوماسيين الأجانب جريمة، مردفة، ان المملكة المتحدة تدعو إلى الالتزام الكامل والدقيق بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في إقليم كوردستان-العراق ، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.

PUKmedia ترجمة

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