العراق: اطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة لهذه الوزارة

2021/05/11 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن إطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 ايار 2021)، انه "سيتم صرف الرواتب المتراكمة لنحو (60)% من المشمولين كدفعة أولى."

واضاف البيان ان " الدفعة الثانية سيتم صرفها بعد إكمال إجراءات التدقيق."

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