السوداني يكشف عن طريقة جديدة للفساد

2021/05/11 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب المستقل محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تهريب مادتي البيض والدجاج في المنافذ والسيطرات وتسويقها كمنتج وطني من قبل ما اسماه "اذرع الفساد المحمية".

وكتب السوداني في تغريدة على تويتر، اليوم (11 ايار 2021)، ان "حماية المنتج الوطني واجب مقدس، لكن ليس على حساب المستهلك".

واضاف، انه "للأسف أذرع الفساد المحمية رسميا في المنافذ والسيطرات والحقول الوهمية بدأت بتهريب مادتي البيض والدجاج من الخارج وتسويقها كمنتج وطني والضحية المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وشحة المادة".

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