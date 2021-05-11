العمليات المشتركة تحدد أوقات الحظر والجهات المستثناة

2021/05/11 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أوقات الحظر الشامل المقرر تنفيذه اعتباراً من الساعة الـ 12 ليلاً والجهات المستثناة من إجراءاته.وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الساعة 12 ليلاً"، مبينا أن "استثناء القوات الامنية يحدد لغاية الساعة 12 ليلاً".وأضاف، أن "الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، فضلا عن استثناء الاعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من اجراءات الحظر"، مبينا أنه "تقررالسماح بعجلتين فقط مع الجنائز".وتابع أن "القرارات تضمنت ايضا السماح للافران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساءً والصيدليات المرخصة اثناء حظر التجوال، وغلق كافة العيادات غير المرخصة"، مشيرا الى أنه "سيتم غلق الطرق كافة حتى مع اقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر".ولفت الى أنه "سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين، كما سيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر"، مبينا أنه "سيتم نشر دوريات النجدة في الاحياء لمنع التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات".

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