العمل تطلق الرواتب المتراكمة للمشمولين براتب المعين المتفرغ

2021/05/11 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، إطلاق الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة 2016 و2017 و2018 للمشمولين براتب المعين المتفرغ.

وقال رئيس هيأة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عصام عبد اللطيف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توزيع مبالغ المتراكم جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها وزير العمل لتخصيص تلك المبالغ ضمن موازنة العام الحالي، لافتا الى أن "الهيأة قامت بإرسال ملفات المشمولين الى الادارة العامة لمصرفي الرافدين والرشيد مع المبالغ المالية وسيتم صرفها مساء اليوم".

وأضاف أنه "سيتم صرف المتراكم لنحو 60% من المشمولين كدفعة اولى فيما سيصرف الباقي كدفعة ثانية بعد فترة لحين اكمال اجراءات التدقيق لملفاتهم".

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