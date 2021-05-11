المواطنون العرب في إسرائيل يظهرون انخراطًا غير مسبوق في احتجاجات القدس - محمود الصباغ

2021/05/11 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ نير حسون ، ينال جبارين ، فاطمة خميسيامتنع ،المواطنون العرب في إسرائيل، تقليدياً، عن الانضمام إلى نضالات الفلسطينيين.



ومع ذلك، فقد مثّلت الاحتجاجات الأخيرة في القدس تحولاً جذرياً في هذا السياق، و ومن بين 200 جريح فلسطيني في الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الجمعة (7 أيار- مايو) في القدس، أصيب اثنان بجروح متوسطة.



وسط المشاركة غير المسبوقة لمواطني إسرائيل العرب في الأحداث الأخيرة، وليس من ال ......





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