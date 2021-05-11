المثقف العراقي في مرحلة ما بعد عام / 2003 - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/11 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي انقسمت طبقة المثقفين العراقيين إلى عدة أقسام بعد عام / 2003 قسم أصبح صوته مع الأحزاب والطوائف وقسم التزم الحياد وقسم انحاز والتزم جانب الشعب وكان له دور كبير ومشاركة في انتفاضة الجوع والغضب في الأول من تشرين الأول عام / 2019 وكان السبب في هذه الظاهرة سياسة الدولة العراقية التي توالت على الحكم ما بعد عام / 2003 في التذبذب أو عدم الالتفات والاهتمام في مساعدة ودعم الجمعيات الثقافية العراقية بسبب سياس ......





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