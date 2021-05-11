2021/05/11 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أوقات الحظر الشامل المقرر تنفيذه اعتباراً من الساعة الـ 12 ليلاً والجهات المستثناة من إجراءاته.وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تعلن أوقات الحظر وتكشف الجهات المستثناة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن أوقات الحظر وتكشف الجهات المستثناة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن أوقات الحظر وتكشف الجهات المستثناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).