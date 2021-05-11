رئيس الجمهورية العراقي يوجّه بتأمين حصة البلاد من المياه

2021/05/11 | 17:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع المائية في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها خلال فصل الصيف.وشدد رئيس …

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