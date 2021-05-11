2021/05/11 | 17:29 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 11 مايو 2021 | 05:26 مساءً

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الحشد يختتم الصفحة الثالثة من عمليات"علي ولي الله" جنوب الموصل

اختتمت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، الصفحة الثالثة من عمليات "علي ولي الله"لتعقب بقايا فلول عصابات داعش الإرهابي وتأمين وتفتيش القرى في مناطق جنوب الموصل بمحافظة نينوى.



وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت "الفرات نيوز" ان "نقطة شروع العمليات كانت من مفرك عين الجحش،حيث شاركت في الصفحة الثالثة من العملية قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة ب اللواء33 و اللواء21 بالاشتراك مع مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي".



وتابع البيان انه "جرى خلال العملية تفتيش وتطهير قرية الدلاوية وقرية الدلاوية الشرقية وقرية عسيلة وقرية خربة الطير و الكسارات و قرية الخوين وقرية خربة اليزيدية وقرية تل شهاب".



واكدت انه "تم العثور وتدمير وردم 10 مضافات لفلول داعش الإرهابي و 4 عبوات ناسفة و 3 قنبلة هاون و حزامين ناسفين ، فضلا عن العثور على كدس من العتاد والعبوات الناسفة من مخلفات داعش في اطراف ( قرية الطاسة ) والتخلص منها بشكل آمن".

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