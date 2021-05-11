غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد مقتل إسرائيليتين في عسقلان

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الهجمات الإسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس والجهادج الإسلامي، المسؤولتان، وفق الجيش الإسرائيلي عن قصف مناطف في إسرائيل وتقل مواطنين.

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