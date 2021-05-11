منظمة دولية لحقوق الانسان تطالب اربيل باطلاق سراح معتقلي بادينان

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المنظمة الدولية للحرية وحقوق الإنسان بيانا حول اصدار احكام بحق خمسة صحفيين ونشطاء مدنيين في منطقة بادينان.

وقالت المنظمة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الثلاثاء، انها تراقب عن كثب محاكمة خمسة صحفيين ونشطاء مدنيين بأسماء شيروان شيرواني - شيفان سعيد - أياز كريم - مريوان عيسى- كوهدار زيباري)، مبينة انها اعطت العديد من الملاحظات لحكومة إقليم كوردستان حول المحاكمة.

وأوضحت المنظمة خلال بيانها، أن المحاكمة لم تكن عادلة ولم يكن لديهم محام عندما تم اخذ افاداتهم، مبينة انه وبطريقة ما عوملوا بشكل غير لائق ووقعوا قسرا على اقوالهم، مردفة، وفقا للقانون يجب محاكمتهم في مكانهم أي في مدینتهم ولكنهم نقلوا إلى محكمة أربيل وهذا لمعاقبتهم.

وتابعت، انه وأثناء المحاكمة لم يستطع المحتجزون أن يعترضوا وذكروا أن اعترافهم كان تحت التعذيب مع أن مكان سجنهم لم يكن مناسبا ولهذا السبب أعلنوا الإضراب، مطالبة حكومة اقليم كوردستان بالإفراج عنهم وتعويضهم عن فترة احتجازهم بشكل غير قانوني، بالاضافة الى إجراء تحقيق سريع في محاكمتهم ونقلهم إلى مدينة أخرى.

ولفت البيان الى انه لا يمكن إشراك ممثلي بلدان الدعم في المجتمع الدولي في الصراعات المحلية وأن نورطهم في بعض الحالات لكي لا يقلل دعمهم لإقليم كوردستان، منوها انه وفي حال عدم الإفراج عن الصحفيين والنشطاء المدنيين فأن منظمة حقوق الإنسان ستسجل طلبا قانونيا في المحكمة الدولية للضغط على السلطة القضائية في إقليم كوردستان العراق، مطالبة في الوقت ذاته من جميع القنصليات ايقاف منح سمات الدخول (الفيزا) للمشاركين في المحاكمة.

PUKmedia عن اعلام المنظمة

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