العثور على جثة طفل مات غرقا في الناصرية

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

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كشفت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن انتشال جثة صبي يبلغ من العمر 12 سنة غرق في نهر الغراف بقضاء قلعة سكر شمال الناصرية .

وذكر مصدر في الشرطة لـNRT عربية (11 ايار 2021) ان "الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة صبي يبلغ من العمر 12 سنة غرق اثناء محاولته السباحة في النهر قرب احد البساتين شمال مدينة قلعة سكر بمحافظة ذي قار."

واضاف المصدر ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، مستبعدا في الوقت نفسه وجود اي دوافع جنائية وراء الحادث."

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