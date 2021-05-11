العمليات المشتركة تصدر عدة قرارات بشأن حظر التجوال

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، أوقات الحظر الشامل المقرر تنفيذه اعتبارا من الساعة الـ 12 ليلا.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، للقناة شبه الرسمية، وتابعه NRT عربية (11 ايار 2021)، إن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الساعة 12 ليلا"، مضيفا أن "استثناء القوات الامنية يحدد لغاية الساعة 12 ليلا".

وأضاف، أن "الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، فضلا عن استثناء الاعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من اجراءات الحظر"، مشيرا أنه "تقررالسماح بعجلتين فقط مع الجنائز".

واوضح أن "القرارات تضمنت ايضا السماح للافران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساء والصيدليات المرخصة اثناء حظر التجوال، وغلق كافة العيادات غير المرخصة"، مشيرا الى أنه "سيتم غلق الطرق كافة حتى مع اقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر".

وتابع الى أنه "سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين، كما سيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر"، مبينا أنه "سيتم نشر دوريات النجدة في الاحياء لمنع التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات".

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