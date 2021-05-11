سيبدأ من الساعة 12 ليلاً.. السلطات الامنية تتخذ 15 قراراً بشأن الحظر الشامل

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم

الثلاثاء، 15 توجيهاً للشروع بتطبيق

قرار الحظر الشامل بينها غلق مداخل

العاصمة بغداد وقطع الجسور الرابطة بين

الرصافة والكرخ.

وقالت العمليات المشتركة، بحسب قناة

"العرا

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