الدفاع تعلن قتل 5 انتحاريين وتدمير نفق لداعش في نينوى (صور)

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، قتل 5

عناصر بداعش وتدمير نفق في محافظة

نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "وفق معلومات استخباراتية

دقيقة وباشراف قائد عمليات نينوى وفرقة

المشاة ال

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