النزاهة تكشف عن اختلاسات بأكثر من مليار دينارٍ في زراعة نينوى

2021/05/11 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الثلاثاء، عن ضبط الأوليات الخاصة

باقتراف أحد الموظفين في الشركة العامة

للتجهيزات الزراعيَّة في نينوى لجريمة

اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من مادة سماد

الداب.

دائرة التحقيقات في

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