الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

2021/05/11 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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