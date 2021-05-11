شتات الصهيونية الاحتلال - موسى راكان موسى

#موسى_راكان_موسى معظم الأفكار المتبناة عبارة عن مسلمات ..
بعض هذه الأفكار قد يأتي عن طريق "التلقين المباشر" و هي طريق تحفز المقاومة الذاتية في وعي الفرد إلى درجة ما تجاه تقبل هذا النوع من الأفكار ..
لكن الآخر الكثير يأتي عن طريق "التلقين الغير مباشر" و هي طريق تراوغ دفاعات الوعي متسللة إلى ما بعد حدود لا وعي الفرد [كما فكرة تفوق الذكر على الأنثى ..
و هي فكرة يرضعها المرء منذ الصغر بشكل غير مباشر على الأغلب] .
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