حنجورية المتصهينين العرب - عبدالله عطية شناوة

2021/05/11 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة كلما أقامت إسرائيل مزيدا من المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكلما صادرت أو هدمت مزيدا من منازل الفلسطينيين ومزارعهم، وكلما أحتج الفلسطينيون ولو بالحجارة، أنبرى المتصهينون العرب الى تقريع الفلسطينيين ومن يتضامن معهم، وأرتدوا مسوح الحكمة، وكرروا مقالتهم الخالدة: (( من الغباء أن يكرر المرء الفعل الفاشل مرتين بنفس الطريقة)).



طيب أقترحوا أيها المتصهينون طريقة أخرى لمقاومة مصا ......





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